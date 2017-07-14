Теракт в Єрусалимі: загинули двоє поліцейських

Внаслідок теракту в Єрусалимі на Храмовій горі загинули двоє ізраїльських поліцейських, перш ніж нападники були ліквідовані.

Як уточнює поліція, нападники несподівано почали стріляти у Левових воріт Старого міста, після чого спробували сховатися на Храмовій горі.

Однак поліції вдалося їх знайти, і в перестрілці всі троє були вбиті. Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих ЗМІ, при них знайшли вогнепальну зброю і ножі. Інформація про особу нападників не розголошується.

Поранені були госпіталізовані, двоє з них згодом померли в лікарні.

В даний час вхід на Храмову гору в зв'язку зі тим, що трапилося закритий, а всі відвідувачі евакуйовані.