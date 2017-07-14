CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок теракту в Єрусалимі на Храмовій горі загинули двоє ізраїльських поліцейських, перш ніж нападники були ліквідовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт в Єрусалимі: загинули двоє поліцейських
Правоохоронці померли в лікарні
Фото:newsru.co.il
Як уточнює поліція, нападники несподівано почали стріляти у Левових воріт Старого міста, після чого спробували сховатися на Храмовій горі.
Однак поліції вдалося їх знайти, і в перестрілці всі троє були вбиті. Про це повідомляє Reuters.
За даними місцевих ЗМІ, при них знайшли вогнепальну зброю і ножі. Інформація про особу нападників не розголошується.
Поранені були госпіталізовані, двоє з них згодом померли в лікарні.
В даний час вхід на Храмову гору в зв'язку зі тим, що трапилося закритий, а всі відвідувачі евакуйовані.
Нагадаємо, сьогодні в Єрусалимі стався теракт на Храмовій горі в районі Левових воріт. Унаслідок нападу терористів троє людей дістали вогнепальні поранення.
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