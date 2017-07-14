Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Теракт в Єрусалимі: загинули двоє поліцейських

Правоохоронці померли в лікарні
Внаслідок теракту в Єрусалимі на Храмовій горі загинули двоє ізраїльських поліцейських, перш ніж нападники були ліквідовані.
Теракт в Єрусалимі: загинули двоє поліцейських Фото:newsru.co.il

Як уточнює поліція, нападники несподівано почали стріляти у Левових воріт Старого міста, після чого спробували сховатися на Храмовій горі.

Однак поліції вдалося їх знайти, і в перестрілці всі троє були вбиті. Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих ЗМІ, при них знайшли вогнепальну зброю і ножі. Інформація про особу нападників не розголошується.

Поранені були госпіталізовані, двоє з них згодом померли в лікарні.

В даний час вхід на Храмову гору в зв'язку зі тим, що трапилося закритий, а всі відвідувачі евакуйовані.

Нагадаємо, сьогодні в Єрусалимі стався теракт на Храмовій горі в районі Левових воріт. Унаслідок нападу терористів троє людей дістали вогнепальні поранення.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2017 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.