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Теракти у Кабулі: кількість загиблих зросла до півсотні

Терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі
Унаслідок подвійного вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинуло близько 50 осіб, поранено щонайменше 45 людей.
Теракти у Кабулі: кількість загиблих зросла до півсотні Фото: AP

"За попередніми оцінками очевидців, жертв близько 50-ти", - йдеться у повідомленні видання The Independent.

Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.

Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".

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10 01 2017 17:53
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