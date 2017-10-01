Теракти у Кабулі: кількість загиблих зросла до півсотні

Терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі

Унаслідок подвійного вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинуло близько 50 осіб, поранено щонайменше 45 людей.

"За попередніми оцінками очевидців, жертв близько 50-ти", - йдеться у повідомленні видання The Independent.

Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.

Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".