CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок подвійного вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинуло близько 50 осіб, поранено щонайменше 45 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракти у Кабулі: кількість загиблих зросла до півсотні
Терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі
Фото: AP
"За попередніми оцінками очевидців, жертв близько 50-ти", - йдеться у повідомленні видання The Independent.
Нагадаємо, терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.
Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".
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