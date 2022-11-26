Терехов заявив, що продовжить спілкуватися з харків'янами російською незважаючи на штраф

Мер Харкова Ігор Терехов, якого оштрафували за використання недержавної мови в ефірі "Єдиних новин", заявив, що офіційно буде розмовляти українською, але з харків'янами надалі продовжить спілкуватися російською.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

"Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською", — зазначив Терехов.

При цьому мер Харкова не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови у нього є час до 4 грудня.

Представники громадських організацій неодноразово зверталися до Уповноваженого через публічні виступи харківських посадовців, зокрема, міського голови Харкова, російською мовою.

18 листопада стало відомо, що відносно Терехова почато адміністративне провадження, а вже 24 листопада посадовця оштрафували на 3400 гривень за виступи на телебаченні та ведення соціальних мереж недержавною мовою

Останні три тижні Терехов під час включень у марафон “Єдині новини” говорить українською мовою, також державною мовою він вів останню сесію міськради. Дописи та відеозвернення у соцмережах міського голови продовжують виходити російською.