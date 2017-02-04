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Тереза Мей може розпочати війну за Гібралтар

На думку колишнього лідера британських консерваторів Майкла Говарда, прем’єр-міністр прагне будь що захистити народ Гібралтару
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може зайняти жорстку позицію щодо Гібралтару після виходу країни з Євросоюзу і навіть піти шляхом Маргарет Тетчер, яка свого часу не стала миритися з можливою втратою Фолклендських островів.
Тереза Мей може розпочати війну за Гібралтар Фото: Reuters

Таку думку висловив колишній лідер британських консерваторів Майкл Говард, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.

"35 років тому інша жінка-прем'єр послала війська через половину світу, щоб захистити невелику групу англомовних жителів від іспанського населення. Я абсолютно впевнений, що наша прем'єр вибере таке ж рішення на захист народу Гібралтару", – заявив лорд Говард.

Втім, видання зауважує, що така заява Говарда зазнала гострої критики з боку британських посадовців.

У свою чергу міністр оборони Майкл Феллон заявив, що "Гібралтар буде захищений будь-яким способом".

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує Іспанії право вето щодо майбутніх відносин між Гібралтаром та ЄС після того, як Британії вийде з блоку.

Раніше Іспанія запропонувала розділити з Великобританією права на Гібралтар у зв'язку з Brexit.

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02 04 2017 18:40
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