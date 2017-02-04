Тереза Мей може розпочати війну за Гібралтар
Таку думку висловив колишній лідер британських консерваторів Майкл Говард, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.
"35 років тому інша жінка-прем'єр послала війська через половину світу, щоб захистити невелику групу англомовних жителів від іспанського населення. Я абсолютно впевнений, що наша прем'єр вибере таке ж рішення на захист народу Гібралтару", – заявив лорд Говард.
Втім, видання зауважує, що така заява Говарда зазнала гострої критики з боку британських посадовців.
У свою чергу міністр оборони Майкл Феллон заявив, що "Гібралтар буде захищений будь-яким способом".
Нагадаємо, Європейський Союз пропонує Іспанії право вето щодо майбутніх відносин між Гібралтаром та ЄС після того, як Британії вийде з блоку.
Раніше Іспанія запропонувала розділити з Великобританією права на Гібралтар у зв'язку з Brexit.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків