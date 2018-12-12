Тереза Мей не братиме участі у виборах 2022 року - ОНОВЛЕНО

Британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей у середу заявила, що не має наміру очолювати консерваторів на парламентських виборах 2022 року.

За даними ЗМІ, під час бесіди з парламентаріями-однопартійцями з комітету 1922 вона повідомила, що "хотіла б очолити партію на наступних виборах, однак розуміє, що серед її колег такого бажання немає", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вона сказала, що усвідомила, що багато людей не хочуть, щоб вона очолила партію на наступних виборах", - сказав заступник голови Консервативної партії Джеймс Клевелі.

Раніше глава комітету 1922 Грем Брейді оголосив про те, що депутати Консервативної партії Великої Британії ввечері в середу проведуть голосування про довіру Мей. Це сталося після того, як число листів про недовіру Мей, поданих консерваторами, досягло необхідних 48.

Після цього Мей виступила зі зверненням, під час якого вона заявила, що має намір вистояти в голосуванні і попередила про негативні наслідки зміни лідера партії для Великої Британії в період Brexit.

Британському прем'єрові знадобиться 158 голосів, тобто проста більшість плюс один голос, щоб зберегти лідерство в партії. У разі перемоги Мей отримає імунітет на один рік, і їй не можна буде висловлювати недовіру. Якщо Мей не набере необхідної кількості голосів, то глава комітету 1922, проконсультувавшись з прем'єром, призначить дату першого раунду виборів нового лідера партії.

Нагадаємо, Європейський суд у Люксембурзі постановив, що Велика Британія може в односторонньому порядку зупинити процес виходу країни з ЄС.

Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни. Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.

ОНОВЛЕННЯ

Голова уряду Великої Британії Тереза Мей залишається лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром попри наміри її супротивників з числа одно партійців оголосити їй недовіру

Лише 117 депутатів проголосували за пропозицію щодо недовіри голові партії та уряду, 200 парламентарів висловилися проти, повідомляє "Європейська правда"

Нагадаємо, Європейський суд у Люксембурзі постановив, що Велика Британія може в односторонньому порядку зупинити процес виходу країни з ЄС.