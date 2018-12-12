Тереза Мей не братиме участі у виборах 2022 року - ОНОВЛЕНО
За даними ЗМІ, під час бесіди з парламентаріями-однопартійцями з комітету 1922 вона повідомила, що "хотіла б очолити партію на наступних виборах, однак розуміє, що серед її колег такого бажання немає", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Вона сказала, що усвідомила, що багато людей не хочуть, щоб вона очолила партію на наступних виборах", - сказав заступник голови Консервативної партії Джеймс Клевелі.
Раніше глава комітету 1922 Грем Брейді оголосив про те, що депутати Консервативної партії Великої Британії ввечері в середу проведуть голосування про довіру Мей. Це сталося після того, як число листів про недовіру Мей, поданих консерваторами, досягло необхідних 48.
Після цього Мей виступила зі зверненням, під час якого вона заявила, що має намір вистояти в голосуванні і попередила про негативні наслідки зміни лідера партії для Великої Британії в період Brexit.
Британському прем'єрові знадобиться 158 голосів, тобто проста більшість плюс один голос, щоб зберегти лідерство в партії. У разі перемоги Мей отримає імунітет на один рік, і їй не можна буде висловлювати недовіру. Якщо Мей не набере необхідної кількості голосів, то глава комітету 1922, проконсультувавшись з прем'єром, призначить дату першого раунду виборів нового лідера партії.
Нагадаємо, Європейський суд у Люксембурзі постановив, що Велика Британія може в односторонньому порядку зупинити процес виходу країни з ЄС.
Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.
Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.
ОНОВЛЕННЯ
Голова уряду Великої Британії Тереза Мей залишається лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром попри наміри її супротивників з числа одно партійців оголосити їй недовіру
Нагадаємо, Європейський суд у Люксембурзі постановив, що Велика Британія може в односторонньому порядку зупинити процес виходу країни з ЄС.
Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.
Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата