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Тереза Мей обіцяє втричі скоротити приплив мігрантів до Британії

За словами Мей, імміграція спричиняє великий тиск на людей невисокого достатку та соціальні служби
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла скоротити щорічну імміграцію з 273 тисяч до 100 тисяч осіб.
Тереза Мей обіцяє втричі скоротити приплив мігрантів до Британії Фото: Reuters

Очікується, що відповідний план Консервативної партії буде оголошено у передвиборчій програмі наступного тижня, повідомляє DW. 

За словами Мей, імміграція спричиняє великий тиск на людей невисокого достатку та соціальні служби.

"Звичайно, щойно ми залишимо Європейський Союз, у нас буде можливість забезпечити контроль над нашими кордонами", – сказала прем'єрка. 

За 12 місяців станом на вересень минулого року до Великої Британії прибули 273 тис. мігрантів, що на 49 тис. менше, ніж роком раніше. Однак прийнятними масштабами імміграції Мей назвала "десятки тисяч" осіб.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії доручила уряду розробити план запровадження робочих віз для громадян країн Європейського союзу.

Нагадаємо, Тереза Мей обговорила з переможцем президентських виборів у Франції Еммануелем Макроном аспекти виходу Великобританії з Євросоюзу.

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08 05 2017 20:30
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