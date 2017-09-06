Тереза Мей переобралась в британський парламент
Крім того, в британський парламент переобралися глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон, міністри освіти Джастін Грінінг, оборони Майкл Феллон, лідер лейбористів Джеремі Корбін та його заступник Том Уотсон, - повідомляє Інтерфакс.
За останніми даними, опозиційна Лейбористська партія отримує 169 місць у палаті громад, Консервативна партія прем'єр-міністра країни - 154. Шотландська національна партія (SNP) виграє 25, Демократична юнионистская партія (DUP) - дев'ять, Ліберально-демократична - п'ять, інші партії - вісім.
Згідно з даними екзит-полів, жодна з партій не отримає абсолютної більшості в Палаті громад. За останніми прогнозами, консерваторам не вистачить для цього чотирьох голосів: вони візьмуть 322 місця.
Дострокові парламентські вибори в Британії відбулись після рішення прем'єр-міністра країни Терези Мей розпустити парламент, щоб зміцнити парламентську більшість перед початком переговорів з Брюсселем. Крім того, необхідність виборів Мей пояснила тим, що в парламенті країни немає єдності з питання виходу Великобританії з Європейського союзу. За вихід з союзу громадяни країни проголосували на референдумі в червні 2016 року.
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