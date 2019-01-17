Тереза Мей відмовилася від участі в форумі в Давосі через Brexit

Тереза Мей не поїде на форум в Давос

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пропустить Всесвітній економічний форум у швейцарському містечку Давос цього року через переговори щодо Brexit.

У канцелярії пояснили, що Тереза Мей "зосередитися на проблемах" Brexit, інформує BBC з посиланням на заяву Даунінг-стріт.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Основним проблемним моментом Brexit залишається питання про кордон між Великою Британією та Ірландією (входить до складу ЄС) після Brexit.

Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжений лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.

За даними ЗМІ, в Євросоюзі готові відкласти Brexit на другу половину 2019 року.