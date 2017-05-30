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Тереза Мей заявила про готовність провести Brexit без угоди з Євросоюзом

Не дивлячись на вимоги
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що її країна має бути готовою до виходу зі складу ЄС без укладення угоди з Євросоюзом, якщо їй не підійдуть умови.
Тереза Мей заявила про готовність провести Brexit без угоди з Євросоюзом Фото: Reuters

Дану заяву прем'єр-міністр Британії зробила під час з'їзду Консервативної партії, передає Reuters.

"Ми будемо продовжувати переговори, щоб укласти гарну угоду, але, як я вже говорила, погана угода - це вже не угода. Ми маємо готові вийти", - заявила Мей.

Єврокомісія в понеділок, 29 травня, опублікувала ключові вимоги до Великої Британії у процесі виходу зі складу Євросоюзу.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню Великої Британії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% громадян, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія в основному проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.

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