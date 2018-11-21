Тернопіль першим в Україні об'єднав навколишні села в територіальну громаду
Про це повідомили у прес-службі Тернопільської міської ради в середу, 21 листопада.
"Приєднання Курівецької, Малашовецької, Чернихівської та Кобзарівської сільських рад та створення єдиної міської територіальної громади дає нові перспективи для розвитку восьми сіл та Тернополя, а також для громади в цілому", – зазначає очільник Тернополя Сергій Надал.
Алгоритм приєднання сіл складався з 10 кроків і передостанній відбувся 14 листопада 2018 року, коли Тернопільська міська рада ухвалила рішення "Про добровільне приєднання чотирьох сільських територіальних громад – Курівецької, Малашовецької, Чернихівської та Кобзарівської до територіальної громади обласного центру та міста обласного значення Тернопіль". 21 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до перспективних планів формування територій громад, і таким чином з 22 листопада Тернопіль отримає статус Тернопільської міської територіальної громади.
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