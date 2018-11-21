Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Тернопіль першим в Україні об'єднав навколишні села в територіальну громаду

З 22 листопада місто матиме статус Тернопільської міської територіальної громади
Тернопіль став першим обласним центром в Україні, який завершив процедуру приєднання навколишніх сіл у територіальну громаду.
Тернопіль першим в Україні об Фото: realno.te.ua

Про це повідомили у прес-службі Тернопільської міської ради в середу, 21 листопада.

"Приєднання Курівецької, Малашовецької, Чернихівської та Кобзарівської сільських рад та створення єдиної міської територіальної громади дає нові перспективи для розвитку восьми сіл та Тернополя, а також для громади в цілому", – зазначає очільник Тернополя Сергій Надал.

Алгоритм приєднання сіл складався з 10 кроків і передостанній відбувся 14 листопада 2018 року, коли Тернопільська міська рада ухвалила рішення "Про добровільне приєднання чотирьох сільських територіальних громад – Курівецької, Малашовецької, Чернихівської та Кобзарівської до територіальної громади обласного центру та міста обласного значення Тернопіль". 21 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до перспективних планів формування територій громад, і таким чином з 22 листопада Тернопіль отримає статус Тернопільської міської територіальної громади.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2018 21:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.