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Терорист із Чорногорії отримав притулок у Росії

Тепер він не може бути виданий владі Чорногорії
Обвинувачений у тероризмі громадянин Чорногорії Ананіє Нікич отримав притулок у Росії.
Терорист із Чорногорії отримав притулок у Росії Фото: svoboda.org

На батьківщині, крім тероризму, його звинувачують у спробі державного перевороту в жовтні 2016 року, передає "Радіо Свобода".

Тепер Нікич не може бути виданий владі Чорногорії, яка направила відповідний запит у квітні цього року. Нікич був перекладачем опозиційного "Демократичного фронту", чиї лідери також проходять у цій справі.

В останні місяці в Чорногорії триває суд над змовниками, які, як вважає слідство, були пов'язані з підготовкою за сприяння російських структур операції з повалення чорногорського уряду. Російська влада заперечує причетність до незаконних дій в Чорногорії і не коментує повідомлення про надання притулку одному з обвинувачених.

Нагадаємо, екс-прем'єр Чорногорії Міло Джуканович 21 лютого звинуватив Росію у спробі дестабілізувати ситуацію на Балканах та організувати через проросійських політиків спробу державного перевороту.

Прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович заявив, що йде у відставку і покидає "всі займані ним посади".

У день виборів було заарештовано 20 сербів, яких запідозрили в підготовці збройних нападів на офіційні установи після закриття виборчих дільниць.

Раніше, група російських байкерів та казаків у місті Котор на Адріатичному узбережжі в Чорногорії заснували так зване "Балканське казацьке військо".

Зазначимо, що НАТО і Чорногорія тісно співпрацювали у рамках Плану дій щодо членства з 2009 року. У грудні 2015 року глави МЗС країн НАТО ухвалили рішення запросити Чорногорію розпочати переговори щодо вступу до Альянсу.

У лютому 2016 року почалися переговори про вступ, які завершилися підписанням протоколу.

Водночас, Кремль погрожував НАТО помстою через приєднання Чорногорії.

В самій Чорногорії існують проросійські сили, які виступають проти приєднання країни до Альянсу.

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31 10 2017 22:21
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