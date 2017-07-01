Терорист Плотницький заговорив про закінчення війни на Донбасі у 2017
"Будь-яка війна закінчується миром, тому, я вважаю, що 2017 рік все-таки поставить крапку в цих розбіжностях, ми знайдемо те порозуміння, ту точку дотику, які дозволять вирішити всі наші питання. Сподіваюся, все це відбудеться без кровопролиття. Тим більше, що такі передумови є як з нашого боку, так і з їхнього боку", – заявив Плотницький під час святкових заходів з нагоди Різдва у Луганську, інформують сепаратистські ЗМІ.
Нагадаємо, що український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі.
Натомість, в Адміністрації Президента України вважають неможливим компроміс за ключовими пунктами, які запропонував мільярдер Віктор Пінчук: відмови від ЄС і НАТО не буде, Кримом і Донбасом не торгуємо.
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