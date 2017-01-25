Терористи 21 раз обстріляли позиції ЗСУ, один військовослужбовець отримав поранення

Близько 15.00 російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку з реактивних систем залпового вогню

У середу, 25 січня, проросійські терористи 21 раз обстріляли позиції ЗСУ, один військовослужбовець був поранений.

На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії і 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Красногорівку. З гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкіне, Новотроїцьке. По Новотроїцькому і Мар'їнці вів вогонь снайпер бойовиків, а по Широкіному - БМП противника.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи стріляли по Горіховому і Новозванівці.

На Донецькому напрямку зі 120 і 82 міліметрових мінометів бойовики стріляли по Авдіївці та Троїцькому. У свою чергу, Луганське, Зайцеве і Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів один силовик отримав поранення.

Близько 15.00 російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по об'єктах міста поцілили два снаряди.

Згідно з даними Міноборони, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції був поранений один український військовослужбовець, загиблих немає.