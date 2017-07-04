Терористи 48 разів обстріляли позиції сил АТО, п’ятеро бійців отримали поранення
На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП бойовики вели вогонь в районі Новотроїцького. По позиціях в районі Красногорівки терористи стріляли з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю бойовики застосували районі Павлополя та Гнутового. Біля Широкиного та Водяного стріляли з озброєння БМП, кулеметів та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції під Лебединським. Поблизу Павлополя активізувались ворожі снайпери.
Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою,де терористи стріляли з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Опорні пункти поблизу Пісків бойовики обстріляли з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів. Гранатомети та великокаліберні кулемети застосовували поблизу шахти Бутівки та Троїцького. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по українських позиціях поблизу Новозванівки та Верхньоторецького.
На Луганському напрямку з гранатометів були обстріляні позиції біля Кримського, а з великокаліберних кулеметів - в районі Станиці Луганської.
Аби подавити вогневу активність ворога, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
У штабі також додали, що за минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.
Нагадаємо, протягом дня 6 квітня бойовики 37 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
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