Терористи 67 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів булт обстріляні Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП.
Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Зайцевому, Пісках, Новоселівці Другій, Кам’янці, Луганському. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. У Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці зафіксована активність ворожих снайперів.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.
У штабі також додали, що один українських військовослужбовець був поранений.
Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконних збройних угруповань.
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