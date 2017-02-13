Терористи 67 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 67 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів булт обстріляні Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Зайцевому, Пісках, Новоселівці Другій, Кам’янці, Луганському. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. У Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці зафіксована активність ворожих снайперів.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.

У штабі також додали, що один українських військовослужбовець був поранений.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконних збройних угруповань.