Терористи 69 разів обстріляли позиції сил АТО, загинули двоє бійців

За минулу добу у зоні АТО бойовики 69 разів обстріляли позиції ЗС України.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, де терористи застосували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм були обстріляні позиції поблизу Троїцького та Кам’янки. Біля Авдіївки терористи застосували озброєння танку, а з БМП стріляли по опорних пунктах в районі Опитного. З гранатометів бойовики стріляли по позиціях поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – в районі Невельського.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів були обстріляні позиції в районі Мар’їнки, Красногорівки та Павлополя. З озброєння БМП бойовики вели вогонь по позиціях біля Мар’їнки та Широкиного. З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи стріляли біля Водяного, Павлополя, Мар’їнки та Красногорівки. Ворожі снайпери активізувалися поблизу Новотроїцького.

На Луганському напрямку опорні пункти поблизу Троїцького були обстріляні з мінометів калібру 120 мм. Міномети калібру 82 мм бойовики застосували біля Новоолександрівки. В районі Станиці Луганської, Троїцького, Валуйського, Попасної та Новозванівки терористи застосували гранатомети різних систем. З великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Валуйського.

У штабі також додали, що за минулу добу дев'ять українських бійців отримали поранення, чотири – бойове травмування. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули.

Нагадаємо, протягом дня 30 березня терористи 37 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.