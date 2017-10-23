Терористи гатять на всіх напрямках в зоні АТО, поранено бійця ЗСУ

За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень під час бойових дій на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка накрили вогнем з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти понад годину гатили на підступах до Кам’янки з протитанкових гранатометів і озброєння БМП.

На Приморському напрямку позиції неподалік Широкиного та Старогнатівки потрапили під обстріли з великокаліберних кулеметів, а поблизу Водяного - з гранатометів.

На Луганському напрямку проросійські найманці майже півтори години били з 82-міліметрових мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів по позиціях в районі Кримського.

"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші. У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець сил АТО отримав поранення", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в Донецькій області отримав вогнепальне поранення український прикордонник.