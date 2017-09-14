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Терористи гатять по Авдіївці з гранатометів, підстрелили бійця АТО

Вночі бойовики також гатили по позиціях сил АТО поблизу Зайцевого, Кам’янки, а також двічі у районі Пісків
За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі
Терористи гатять по Авдіївці з гранатометів, підстрелили бійця АТО Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку під обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї чотири рази потрапили позиції на околицях Авдіївки. В результаті через ворожий вогонь близько 11-ї години ночі там зазнав поранень український військовий. Бійця одразу доставили до шпиталя, де він зараз перебуває у задовільному стані. Вночі бойовики також гатили по позиціях сил АТО поблизу Зайцевого, Кам’янки, а також двічі у районі Пісків.

На Приморському напрямку терористи застосовували гранатомети в районі Водяного, а озброєння БМП - біля Гнутового. Зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів били на підступах до Мар’їнки і Широкиного.

На Луганському напрямку ворог обстрілював позиції сил АТО з зенітної установки поблизу Кримського, а гранатомети противника працювали біля Станиці Луганської.

Таким чином минулої доби окупанти 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії.

"Під час бойових дій один наш військовий отримав поранення. У декількох випадках, коли обстріли противника несли пряму загрозу життю наших захисників, сили АТО у відповідь відкривали вогонь на ураження", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась: бойовики суттєво збільшили кількість обстрілів.

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14 09 2017 07:47
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