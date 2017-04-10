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Терористи гатять з "Градів" в зоні АТО, поранено бійця ЗСУ

Окупанти протягом двох годин, починаючи з шостої вечора, били з реактивної системи залпового вогню "Град"
За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.
Терористи гатять з "Градів" в зоні АТО, поранено бійця ЗСУ Фото: ЕРА

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Приморському напрямку вороги ввечері упродовж години вели вогонь по позиціях поблизу Широкиного з переносної реактивної пускової установки "Град "Партизан", гранатометів та великокаліберного кулемету. Пізніше там також гатили з 82-міліметрового міномета.

Окупанти протягом двох годин, починаючи з шостої вечора, били  з реактивної системи залпового вогню "Град" по опорному пункту поблизу Талаківки, де вони випустили 38 реактивних снарядів. Також бойовики двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів житловий сектор селища Водяне.

На Донецькому напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі потрапили укріплення на підступах до Авдіївки і Невельського. Терористи обстрілювали позиції сил АТО біля шахти Бутівка, Зайцевого, Майорська.

На Луганському напрямку позиції на околицях Трьохізбенки 4 рази потрапили під вогонь з гранатомету і стрілецької зброї. Українські бійці жорстко відповідали противнику, під час протистояння 1 боєць зазнав поранень.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Під час 17 обстрілів сили АТО застосовували зброю на ураження. За уточненими даними в результаті бойових дій один український захисник отримав поранення", - підсумували у штабі.

Як повідомляв iPress.ua, незаконні збройні формуваннястаном на 10.00 3 жовтня вже двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого двоє бійців Збройних сил України були поранені.

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04 10 2017 07:58
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