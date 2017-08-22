Терористи ІДІЛ опублікували відео з терористом із Сургута

Пов'язане з терористичним угрупованням "Ісламська держава" видання опублікувало відео з нападником у Сургуті 19 серпня.

"Посмертне" відео опублікувало видання Furat Media, пов'язане з ІДІЛ. Чоловіка на відео названо Масаудом аль-Сургуті. Зазначають, що саме він і скоїв атаку в Сургуті, повідомляє сайт SITE Intellgence Group, який моніторить діяльність терористів.

SITE повідомляє, що відео містить заклик до насильницьких дій. Також група супроводжує відео фотографією чоловіка на відео: на його голову вдягнуто балаклаву; поруч із ним стоїть сокира і висить папір із символікою ІДІЛ.

Напад чоловіка на перехожих у Сургуті стався вранці 19 серпня. Постраждали семеро людей. Під час затримання, як повідомляло МВС, нападник пручався, поліцейські попередили його пострілом у повітря, а потім застрелили.

Відповідальність за подію узяла на себе ІДІЛ. МВС РФ водночас заявило, що версія теракту не є основною і що чоловік, імовірно, міг мати психічний розлад. Під час нападу на чоловікові був предмет, схожий на пояс шахіда, однак він виявився муляжем.

Офіційно імені нападника на називали. Life писав, що його звали Артур Гаджієв. Пізніше сургутський активіст і журналіст Олесь Антонович повідомив, що нападника дійсно звали Артуром Гаджієвим і що до нападу він працював охоронцем у магазині "Перехрестя". X5 Retail Group (власник мережі "Перехрестя") повідомила, що Гаджієв ніколи не був співробітником торгової мережі, а працював охоронцем в ПОП "Антей", "відносини з яким торговельна мережа припинила з грудня 2016 року у зв'язку з низькою якістю надаваних послуг".

Нагадаємо, що в російському місті Сургут чоловік напав з ножем на перехожих. Він був ліквідований правоохоронцями, однак до цього встиг нанести поранення восьми, а за уточненими пізніше даними семи, перехожим. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство", версію теракту не називали основною.

Згодом "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади в Сургуті.