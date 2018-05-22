Терористи ІДІЛ погрожують терактами в Києві на фіналі Ліги Чемпіонів
У ІДІЛ погрожують фанатам "Ліверпуля" і "Реала" атаками зі зброєю в Києві. Повідомлення здійснювати напади в центрі міста були оприлюднені в закритих групах терористів у Telegram.
Окрім того, бойовики опублікували плакати, на яких погрожують кровопролиттям під час фіналу Ліги Чемпіонів-2018.
При цьому видання Daily Star уточнює, що українські прикордонники не використовують електронну базу даних, яка показує обличчя передбачуваних підозрюваних у тероризмі.
Однак військові експерти запевнили, що в терористів немає можливості здійснити атаки в Києві.
"Радше за все, це сигнал перед Чемпіонатом світу в Росії. Цей турнір - їхня справжня мета", - цитує директора відділу розвідки з питань Європи, Північної і Південної Америки в Max Security Solutions (Тель-Авів) Олі Вілшир британський таблоїд The Sun.
Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. За перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".
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