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Терористи ІДІЛ погрожують терактами в Києві на фіналі Ліги Чемпіонів

Раніше ІДІЛ погрожувала здійснити теракти під час ЧС-2018
Фанати мадридського "Реала" та англійського "Ліверпуля" стали об'єктом погроз з боку терористичних формувань організації ІДІЛ.
Терористи ІДІЛ погрожують терактами в Києві на фіналі Ліги Чемпіонів Фото: telegraph.co.uk

У ІДІЛ погрожують фанатам "Ліверпуля" і "Реала" атаками зі зброєю в Києві. Повідомлення здійснювати напади в центрі міста були оприлюднені в закритих групах терористів у Telegram.

Окрім того, бойовики опублікували плакати, на яких погрожують кровопролиттям під час фіналу Ліги Чемпіонів-2018.

При цьому видання Daily Star уточнює, що українські прикордонники не використовують електронну базу даних, яка показує обличчя передбачуваних підозрюваних у тероризмі.

Однак військові експерти запевнили, що в терористів немає можливості здійснити атаки в Києві.

"Радше за все, це сигнал перед Чемпіонатом світу в Росії. Цей турнір - їхня справжня мета", - цитує директора відділу розвідки з питань Європи, Північної і Південної Америки в Max Security Solutions (Тель-Авів) Олі Вілшир британський таблоїд The Sun.

Фото: thesun.co.uk

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. За перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".

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22 05 2018 18:37
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