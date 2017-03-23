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Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у Лондоні

Особи злочинця досі не розкривають
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні, в результаті якого загинули три людини і близько 40 постраждали.
Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у Лондоні Фото: telegraph.co.uk

Відповідне повідомлення поширило близьке до терористів інформагентство Amaq, повідомляє Associated Press

У повідомленні нападника, ім'я якого поки що не повідомляли, названо "солдатом ІДІЛ".

 

Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.

У свою чергу поліція затримала сімох осіб в ході рейдів в Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні. У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.

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23 03 2017 15:18
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