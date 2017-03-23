Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у Лондоні Особи злочинця досі не розкривають

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні, в результаті якого загинули три людини і близько 40 постраждали.

Фото: telegraph.co.uk

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