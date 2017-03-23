Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у Лондоні
Відповідне повідомлення поширило близьке до терористів інформагентство Amaq, повідомляє Associated Press.
У повідомленні нападника, ім'я якого поки що не повідомляли, названо "солдатом ІДІЛ".
Breaking: #ISIS' Amaq claims London #ParliamentAttack was carried out by "Soldier of the Caliphate" pic.twitter.com/XQTpvonp6k— Rita Katz (@Rita_Katz) 23 березня 2017 р.
Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.
За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.
У свою чергу поліція затримала сімох осіб в ході рейдів в Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні. У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.
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