Терористи "Ісламської Держави" повернули контроль над містом Абу-Кемаль

Кілька днів тому повідомлялося, що сирійська армія і союзники відвоювали місто

Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" повернули під свій контроль місто Абу-Кемаль.

Про це повідомляє іранське агентство Fars.

Сирійські урядові війська, які покинули Абу-Кемаль, намагаються перегрупуватися для контратаки, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що Сирійська армія і її союзники, очолювані ліванською "Хізбаллою", захопили останній оплот "Ісламської держави" в Сирії – Абу-Кемаль.

Абу-Кемаль розташоване на кордоні з Іраком. Урядові війська втратили контроль над містом у 2012 році, коли місто зайняли повстанці з Вільної сирійської армії. З літа 2014 року Абу-Кемаль перебував під контролем "Ісламської держави".