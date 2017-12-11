CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики терористичної організації "Ісламська держава" повернули під свій контроль місто Абу-Кемаль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Терористи "Ісламської Держави" повернули контроль над містом Абу-Кемаль
Кілька днів тому повідомлялося, що сирійська армія і союзники відвоювали місто
Фото: farsnews.com
Про це повідомляє іранське агентство Fars.
Сирійські урядові війська, які покинули Абу-Кемаль, намагаються перегрупуватися для контратаки, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що Сирійська армія і її союзники, очолювані ліванською "Хізбаллою", захопили останній оплот "Ісламської держави" в Сирії – Абу-Кемаль.
Абу-Кемаль розташоване на кордоні з Іраком. Урядові війська втратили контроль над містом у 2012 році, коли місто зайняли повстанці з Вільної сирійської армії. З літа 2014 року Абу-Кемаль перебував під контролем "Ісламської держави".
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12 11 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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