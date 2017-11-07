Терористи "Ісламської держави" визнали смерть свого лідера аль-Багдаді, - арабські ЗМІ

За непідтвердженими даними, найближчим часом ІДІЛ назве ім'я свого нового ватажка

В терористичному угрупованні "Ісламська держава" (ІДІЛ) виступили із заявою, в якій визнали, що лідер угруповання Абу Бакр аль-Багдаді загинув, на його місце незабаром буде призначений наступник.

Джерело пояснило, що заява ІДІЛ було очікуваною після того, як два дні тому в окрузі Тель Афар бойовики зняли заборону на публічний розголос інформації про смерть аль-Багдаді.

Найближчим часом ІДІЛ назве ім'я нового ватажка угруповання, уточнив співрозмовник телеканалу Al Sumaria з посиланням на джерело в іракській провінції Найнава.

Нагадаємо, що в кінці червня прем'єр Іраку заявив про "кінець "Ісламської держави".

Нещодавно, іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків ІДІЛ.

Відзначимо, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава"повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.