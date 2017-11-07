ПОЛІТИКА НОВИНИВ терористичному угрупованні "Ісламська держава" (ІДІЛ) виступили із заявою, в якій визнали, що лідер угруповання Абу Бакр аль-Багдаді загинув, на його місце незабаром буде призначений наступник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Терористи "Ісламської держави" визнали смерть свого лідера аль-Багдаді, - арабські ЗМІ
За непідтвердженими даними, найближчим часом ІДІЛ назве ім'я свого нового ватажка
Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP
Джерело пояснило, що заява ІДІЛ було очікуваною після того, як два дні тому в окрузі Тель Афар бойовики зняли заборону на публічний розголос інформації про смерть аль-Багдаді.
Найближчим часом ІДІЛ назве ім'я нового ватажка угруповання, уточнив співрозмовник телеканалу Al Sumaria з посиланням на джерело в іракській провінції Найнава.
Нагадаємо, що в кінці червня прем'єр Іраку заявив про "кінець "Ісламської держави".
Нещодавно, іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків ІДІЛ.
Відзначимо, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава"повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.
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