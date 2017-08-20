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Терористи, ліквідовані в Камбрільсі, планували напасти на перехожих із ножами, - ЗМІ

Раніше поліція вважала, що терористи хотіли влаштувати в Камбрільсі атаку, аналогічну тій, яка була здійснена в Барселоні
П'ять членів терористичного осередку, які були ліквідовані каталонської поліцією в Камбрільсі, збиралися напасти на перехожих з ножами в цьому ж населеному пункті.
Терористи, ліквідовані в Камбрільсі, планували напасти на перехожих із ножами, - ЗМІ Фото: UP

Спочатку правоохоронні органи припускали, що терористи хотіли влаштувати в Камбрільсі атаку, аналогічну тій, яка була здійснена в Барселоні. Проте, пізніше було встановлено, що насправді члени осередку планували напасти з ножами на людей, -  повідомляє El Pais.

Як відомо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Згодом, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.

Пізніше видання El Espaňol повідомило, що терористи, які вчинили напад в Барселоні, мали більш жорстокі плани. Початковою ідеєю атаки було наповнення трьох фургонів вибуховими речовинами і підрив їх у трьох багатолюдних частинах міста. Однією з поставлених цілей був собор Саграда-Прізвище (Святого Сімейства).

 
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20 08 2017 15:42
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