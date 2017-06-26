Терористи на Донбасі набирають хворих і зеків у свої підрозділи, - розвідка

За інформацією Головного управління розвідки (ГУР), ватажки бойовиків для підтримки рівня укомплектованості підрозділів затягують процес звільнення до декількох місяців

Російське окупаційне командування усунуло від виконання обов'язків ватажка бойовиків "штурмового мотострілецького полку морської піхоти" (Новоазовськ) в зв'язку з різким зниженням морально-психологічного стану особового складу полку, значним збільшенням випадків самовільного залишення підрозділів бойовиками і постійним вживанням алкогольних напоїв і наркотиків.

Серед бойовиків так званої мотострілецької бригади (Кальміуське) зростає невдоволення, пов'язане з умовами проходження служби. Збільшується кількість бажаючих звільнитися, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

У ГУР додали, що комплектування підрозділів бригади так званими військовими комісаріатами здійснюється за рахунок осіб, непридатних до проходження служби за станом здоров'я, або раніше засуджених за скоєння злочинів.

"Командування бригади з метою підтримки рівня укомплектованості особовим складом затягує процес звільнення до декількох місяців", - повідомили в розвідці.

Нагадаємо, що на Донбасі удар струму вбив бойовика "ДНР", який крав дроти. Розвідка повідомляла, що командири частин російських окупаційних військ продовжують практику приховування злочинів скоєних підлеглими.