Терористи на Донбасі набирають хворих і зеків у свої підрозділи, - розвідка
Серед бойовиків так званої мотострілецької бригади (Кальміуське) зростає невдоволення, пов'язане з умовами проходження служби. Збільшується кількість бажаючих звільнитися, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.
У ГУР додали, що комплектування підрозділів бригади так званими військовими комісаріатами здійснюється за рахунок осіб, непридатних до проходження служби за станом здоров'я, або раніше засуджених за скоєння злочинів.
"Командування бригади з метою підтримки рівня укомплектованості особовим складом затягує процес звільнення до декількох місяців", - повідомили в розвідці.
Нагадаємо, що на Донбасі удар струму вбив бойовика "ДНР", який крав дроти. Розвідка повідомляла, що командири частин російських окупаційних військ продовжують практику приховування злочинів скоєних підлеглими.
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