Терористи на Донбасі обстріляли житлові райони біля Попасної

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку незаконних збройних формувань ОРЛО мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування сторін.

"Так, в ніч з 15-го на 16-е липня бойовики вже вдруге за цей тиждень обстріляли житловий сектор населеного пункту Золоте, що поблизу міста Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями 82 мм міномети, а також автоматичні та протитанкові гранатомети", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Зазначається, що внаслідок обстрілу, осколками були посічені стіни та вибиті шибки в житлових будинках по вулицях Нахімова, Партизанській та Пролетарській. В будинку по вулиці Островського пошкоджено дах та вікна. В будинку по вулиці Студентській протитанкова граната пробила дах, а на городі розірвалася 82 мм міна. Внаслідок такого інтенсивного обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

"Зазначений злочин свідчить про цілеспрямовані дії НЗФ ОРЛО щодо подальшого загострення конфлікту, відверте нехтування Мінськими домовленостями, та небажання дотримуватися перемир’я, оголошеного на період збору врожаю", - заявляє Українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, у Донецькій області представники терористичної організації "ДНР" заборонили членам місії ОБСЄ проїзд в напрямку н.п. Сєдове та заявили, що населений пункт є "прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в’їзду-виїзду".