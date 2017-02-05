Терористи на окупованому Донбасі сганяють бюджетників на травневі свята, – розвідка

До бюджетних установ та навчальних закладів надійшли відповідні розпорядження

Окупаційне командування на Донбасі планує в період травневих свят проведення "демонстрацій" та "мітингів" із залученням значної кількості місцевого населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерствва оборони України.

До бюджетних установ та навчальних закладів надійшло розпорядження про обов'язкове формування груп для участі в святкових заходах.

"У період травневих свят російським окупаційним командуванням проводяться активні пропагандистські заходи з метою створення позитивного іміджу окупаційних військ, у тому числі шляхом маніпуляцій та викривлення історичних фактів часів Другої світової війни. Планується проведення масових демонстрацій та мітингів із залученням значної кількості місцевого населення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.