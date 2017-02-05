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Терористи на окупованому Донбасі сганяють бюджетників на травневі свята, – розвідка

До бюджетних установ та навчальних закладів надійшли відповідні розпорядження
Окупаційне командування на Донбасі планує в період травневих свят проведення "демонстрацій" та "мітингів" із залученням значної кількості місцевого населення.
Терористи на окупованому Донбасі сганяють бюджетників на травневі свята, – розвідка Фото: tass.ru

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерствва оборони України.

До бюджетних установ та навчальних закладів надійшло розпорядження про обов'язкове формування груп для участі в святкових заходах.

"У період травневих свят російським окупаційним командуванням проводяться активні пропагандистські заходи з метою створення позитивного іміджу окупаційних військ, у тому числі шляхом маніпуляцій та викривлення історичних фактів часів Другої світової війни. Планується проведення масових демонстрацій та мітингів із залученням значної кількості місцевого населення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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02 05 2017 19:30
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