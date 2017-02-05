Терористи на окупованому Донбасі сганяють бюджетників на травневі свята, – розвідка
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерствва оборони України.
До бюджетних установ та навчальних закладів надійшло розпорядження про обов'язкове формування груп для участі в святкових заходах.
"У період травневих свят російським окупаційним командуванням проводяться активні пропагандистські заходи з метою створення позитивного іміджу окупаційних військ, у тому числі шляхом маніпуляцій та викривлення історичних фактів часів Другої світової війни. Планується проведення масових демонстрацій та мітингів із залученням значної кількості місцевого населення", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків