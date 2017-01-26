Терористи обстріляли з "Градів" район Новозванівки Загалом терористи випустили щонайменше 20 ракет

Цієї ночі проросійськи терористи ОРЛО здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Новозванівки, що на Луганщині.

Фото: AFP

"Сьогодні, 26 січня, російсько-окупаційні війська черговий раз грубо порушили Мінські домовленості. Близько другої години ночі противник застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у районі населеного пункту Новозванівка", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook. За даними українських військових, загалом окупанти випустили щонайменше 20 ракет. Обстріл тривав кілька хвилин, проте, на щастя, втрат серед військовослужбовців та мирного населення немає. Згідно з Мінськими домовленостями, РСЗВ "Град" мають бути відведені щонайменше на 70 км від лінії розмежування на Донбасі. Нагадаємо, що раніше бойовики застосували ракетні установки "Град-П" біля Красногорівки.

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