Терористи обстріляли з "Градів" район Новозванівки
"Сьогодні, 26 січня, російсько-окупаційні війська черговий раз грубо порушили Мінські домовленості. Близько другої години ночі противник застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у районі населеного пункту Новозванівка", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
За даними українських військових, загалом окупанти випустили щонайменше 20 ракет. Обстріл тривав кілька хвилин, проте, на щастя, втрат серед військовослужбовців та мирного населення немає.
Згідно з Мінськими домовленостями, РСЗВ "Град" мають бути відведені щонайменше на 70 км від лінії розмежування на Донбасі.
Нагадаємо, що раніше бойовики застосували ракетні установки "Град-П" біля Красногорівки.
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