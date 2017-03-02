Терористи обстріляли з "Градів" тилову Галицинівку
"Станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.
"На Донецькому – противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 "Град" Галицинівку", - додали в повідомленні.
Як уточнив "Українській правді" прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін, обстріл відбувся вночі. Пошкоджень будівель і жертв не зафіксовано, додав він.
На уточнююче питання про те, що Галицинівка розміщена в тилу, він зазначив: "На жаль, це не перший випадок. Днями ми фіксували ракети і в Очеретино".
Нагадаємо, що вчора російсько-терористичні війська зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів шість разів обстріляли позиції контрольного посту та КПВВ "Мар'їнка".
Зазначимо, станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.
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