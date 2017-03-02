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Терористи обстріляли з "Градів" тилову Галицинівку

Галицинівка знаходиться щонайменше за 15 кілометрів від лінії розмежування
Бойовики вночі обстріляли з РСЗВ "Град" Галицинівку в Донецькій області.
Терористи обстріляли з "Градів" тилову Галицинівку Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"На Донецькому – противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 "Град" Галицинівку", - додали в повідомленні.

Як уточнив "Українській правді" прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін, обстріл відбувся вночі. Пошкоджень будівель і жертв не зафіксовано, додав він.

На уточнююче питання про те, що Галицинівка розміщена в тилу, він зазначив: "На жаль, це не перший випадок. Днями ми фіксували ракети і в Очеретино".

Нагадаємо, що вчора російсько-терористичні війська зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів шість разів обстріляли позиції контрольного посту та КПВВ "Мар'їнка".

Зазначимо, станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.

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03 02 2017 10:50
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