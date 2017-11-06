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Терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків, - ФОТО

Обстріл відбувся близько 18:00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Авдіївки
Бойовики ОРДО обстріляли житлові квартали Авдіївки із застосуванням танків.
Терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків, - ФОТО Фото:facebook.com/ato

Інформацію ввечері 11 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.

"Під вогонь, який вели танки бойовиків, також потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок вибуху 125 мм снаряду пошкоджено 3 житлових будинки по вул. Островського. У будівлях вибито шибки та пробито дахи. У житловому кварталі, який потрапив під обстріл, пошкоджено електричну мережу. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - заявили в СЦКК. 


Фото: Прес-центр АТО


Фото: Прес-центр АТО

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, подробиці уточнюються.

Нагадаємо, що з початку доби 11 червня бойовики 28 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ. Втрат серед воїнів сил АТО сьогодні не було.

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11 06 2017 21:49
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