Терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків, - ФОТО
Інформацію ввечері 11 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.
"Під вогонь, який вели танки бойовиків, також потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок вибуху 125 мм снаряду пошкоджено 3 житлових будинки по вул. Островського. У будівлях вибито шибки та пробито дахи. У житловому кварталі, який потрапив під обстріл, пошкоджено електричну мережу. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - заявили в СЦКК.
Фото: Прес-центр АТО
Фото: Прес-центр АТО
На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, подробиці уточнюються.
Нагадаємо, що з початку доби 11 червня бойовики 28 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ. Втрат серед воїнів сил АТО сьогодні не було.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа