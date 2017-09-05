Терористи провели в Донецьку і Луганську паради з танками і "Градами", - ФОТО Наявність важкого озброєння в цих містах - це порушення Мінських угод

Бойовики "ДНР" і "ЛНР" у вівторок, 9 травня, провели паради в окупованих ними Донецьку і Луганську, незважаючи на те, що наявність важкого озброєння в цих містах є порушенням Мінських угод.

Фото: ЛИЦ

На фотографіях, які опублікували сепаратистські ЗМІ бойовиків, видно, що вони вивели на вулиці міста БТР, танки, зенітні установки, системи залпового вогню, гармати. Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що "оперні і пародійні" військові паради бойовиків - це доказ російської військової присутності на Донбасі.

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