CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики "ДНР" і "ЛНР" у вівторок, 9 травня, провели паради в окупованих ними Донецьку і Луганську, незважаючи на те, що наявність важкого озброєння в цих містах є порушенням Мінських угод.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Терористи провели в Донецьку і Луганську паради з танками і "Градами", - ФОТО
Наявність важкого озброєння в цих містах - це порушення Мінських угод
Фото: ЛИЦ
На фотографіях, які опублікували сепаратистські ЗМІ бойовиків, видно, що вони вивели на вулиці міста БТР, танки, зенітні установки, системи залпового вогню, гармати.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що "оперні і пародійні" військові паради бойовиків - це доказ російської військової присутності на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 05 2017 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків