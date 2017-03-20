Терористи "Талібану" можуть взяти участь у міжнародній конференції у Москві
Конференція по Афганістану пройде 14 квітня в Москві, у ній візьмуть участь 12 країн, в тому числі і США, заявляв раніше радник президента Афганістану з національної безпеки Мохаммад Ханіф Атмар.
"Наша відповідь буде позитивною, якщо ми отримаємо офіційне запрошення", - цитує пакистанське видання Express Tribune двох представників "Талібану".
Відзначимо, що раніше в російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що метою контактів Москви з талібами є "бажання спонукати їх приєднатися до національного примирення і забезпечити безпеку російських громадян в Афганістані".
В МЗС Росії також вважають, що "навряд чи ці дії" легітимізують "талібів".
Нагадаємо, що десятки країн світу зібрали $15 млрд на допомогу Афганістану на найближчі чотири роки, а ЄС сподівається на відродження мирного процесу після майже 40 років збройного конфлікту.
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