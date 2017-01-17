CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Терористи у зоні АТО 41 раз відкривали вогонь по українських позиціях
Українські позиції у зоні АТО були обстріляні 41 раз
Фото: Reuters
На Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів терористи обстріляли Широкине, з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине, повідомляє прес-центр АТО.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по урочищу Шарів Кут, Станиці Луганській та Новозванівці.
На Донецькому напрямку з гранатометів були обстріляні Луганське, Опитне, Авдіївка і Миронівське.
У штабі також додали, що один український військовий був поранений.
Нагадаємо, протягом дня 16 січня бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.
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