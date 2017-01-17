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Терористи у зоні АТО 41 раз відкривали вогонь по українських позиціях

Українські позиції у зоні АТО були обстріляні 41 раз
У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.
Терористи у зоні АТО 41 раз відкривали вогонь по українських позиціях Фото: Reuters

На Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів терористи обстріляли Широкине, з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине, повідомляє прес-центр АТО.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по урочищу Шарів Кут, Станиці Луганській та Новозванівці.

На Донецькому напрямку з гранатометів були обстріляні Луганське, Опитне, Авдіївка і Миронівське.

У штабі також додали, що один український військовий був поранений.

Нагадаємо, протягом дня 16 січня бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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17 01 2017 06:29
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