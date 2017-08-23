Терористи в Барселоні планували підірвати геніальні творіння Гауді

Люди, які скоїли теракти в Барселоні минулого тижня, планували підірвати найвідоміші в місті пам'ятники архітектури.

Один з обвинувачених Мохамед Хулі Чемлала повідомив перед судом, що плани змінилися після випадкового вибуху в будинку, де виготовляли бомби, інформує ВВС.

Раніше, мадридський суд постановив залишити під вартою Дрісса Укабіра і Мохаммеда Хулі Кемляля, які були заарештовані без права звільнення під заставу.

Напередодні в ході спецоперації поліції був ліквідований 22-річний марокканець Юнес Абуяакуб, який перебував за кермом фургона, який врізався в натовп людей в центрі Барселони. Після наїзду йому вдалося втекти. Під час втечі з місця злочину він зарізав водія і викрав автомобіль.

Нагадаємо, що у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Згодом, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.

Пізніше видання El Espaňol повідомило, що терористи, які вчинили напад в Барселоні, мали більш жорстокі плани. Початковою ідеєю атаки було наповнення трьох фургонів вибуховими речовинами і підрив їх у трьох багатолюдних частинах міста. Однією з поставлених цілей був собор Саграда-Прізвище (Святого Сімейства).

Перед атаками в Барселоні та Камбрільсі два вибухи прогриміли в іспанському муніципалітеті Альканар, унаслідок чого загинуло двоє людей. Було встановлено, що в будинку спрацював вибуховий пристрій, який виготовляли терористи, які там проживали.