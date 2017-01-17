ПОЛІТИКА НОВИНИВатажки терористів "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко і Ігор Плотницький прибули в окупований Росією Крим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Терористи Захарченко і Плотницький прибули в анексований Крим
Захарченко, Плотницький, Пушилін і Дегтяренко відзначать річницю Переяславської ради
Фото: АFР
Делегації з Донбасу прибули до Криму на запрошення Російської громади Криму, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на депутата Держдуми РФ, заступника голови Російської общини Криму Андрія Козенка.
Крім Захарченка та Плотницького, на півострів також приїхали "голови народних рад" "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Володимир Дегтяренко.
У рамках візиту, який триватиме до 20 січня, крім іншого, заплановано урочистий мітинг у Сімферополі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, присвячений річниці Переяславської ради.
Нагадаємо, що ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав глушити сигнал "Українського радіо" на тимчасово окупованій території.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 01 2017 08:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: