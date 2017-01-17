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Терористи Захарченко і Плотницький прибули в анексований Крим

Захарченко, Плотницький, Пушилін і Дегтяренко відзначать річницю Переяславської ради
Ватажки терористів "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко і Ігор Плотницький прибули в окупований Росією Крим.
Терористи Захарченко і Плотницький прибули в анексований Крим Фото: АFР

Делегації з Донбасу прибули до Криму на запрошення Російської громади Криму, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на депутата Держдуми РФ, заступника голови Російської общини Криму Андрія Козенка.

Крім Захарченка та Плотницького, на півострів також приїхали "голови народних рад" "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Володимир Дегтяренко.

У рамках візиту, який триватиме до 20 січня, крім іншого, заплановано урочистий мітинг у Сімферополі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, присвячений річниці Переяславської ради.

Нагадаємо, що ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав глушити сигнал "Українського радіо" на тимчасово окупованій території.

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