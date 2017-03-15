Окупанти захопили всі активи "ДТЕК Енерго" Ахметова, - ОНОВЛЕНО

ДТЕК буде використовувати всі доступні національні та міжнародні правові засоби для захисту своїх прав

DTEK Energy Group заявляє про захоплення бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

"Станом на 15 березня всі активи "ДТЕК Енерго", а саме "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", шахта "Моспінська", "ДТЕК Енерговугілля", ДТЕК Зуївська ТЕС", "ДТЕК Донецькобленерго", "Електроналадка", "ДТЕК Сервіс", "ДТЕК Power Grid", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькіантрацит", які розташовані на територіях, неконтрольованих урядом України, були вилучені самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні DTEK Energy Group на сайті Ірландській фондовій біржі, інформує "Економічна правда".

Всі вищевказані активи зареєстровані і діють відповідно до законодавства України.

"Всі вимоги "ДНР" та "ЛНР" щодо примусової місцевої реєстрації є незаконними і неприйнятними", - йдеться у повідомленні.

ДТЕК буде використовувати всі доступні національні та міжнародні правові засоби для захисту своїх прав.

Оновлення: Ахметов визнав втрату контролю над енергопідприємствами в ОРДЛО.

"З цього моменту ДТЕК не контролює роботу цих підприємств. Компанія вважає неприйнятною вимогу про перереєстрацію наших підприємств, ніякі форми тиску не змусять ДТЕК змінити юрисдикцію своїх активів", - йдеться в повідомленні прес-служби. У енергохолдингу підкреслюють неможливість роботи зазначених підприємств окремо від української економіки. "Підприємства, що працюють на неконтрольованої території, - частина єдиної української економічної інфраструктури. Розрив цієї виробничого ланцюга унеможливить їх роботу, у шахт Донбасу немає інших ринків збуту вугілля, робота поза правовим полем України тягне серйозні юридичні наслідки для всіх покупців продукції, постачальників обладнання і матеріалів для даних підприємств. Це фактично означає зупинку підприємств ", - цитує прес-служба генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Раніше, глава "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про заборону на території "ДНР" благодійного фонду "Допоможемо" українського бізнесмена Ріната Ахметова.