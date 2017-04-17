Терористи закликають мирних жителів окупованого Донбасу на "військові збори"
Про це повідомили мешканці окупованого Донецька, яких на роботі поінформували директори їхніх бюджетних організацій, пише "Укрінформ".
"Відбулись військові збори "ДНР" і ось вже кілька людей закликають на навчальні збори. Поки все в телефонному режимі і тільки через керівника-директора, ніяких письмових повідомлень ще не було. Подзвонили начальству однієї з установ і сказали повідомити чоловіків, щоб були готові", – розповіли очевидці.
За їх словами, чоловіків викликають на тренувальну базу для призовників, "бюджетників забирають на 21 день, селять в казарми, годують і тренують".
"Люди в шоці. Звичайно ж, ніхто з таких призовників не піде добровільно на фронт, але факт залишається фактом – мирних людей вирішили заплямувати, а після грати цим на переговорах. Будуть вимоги "Амністія для всіх й одразу!". Говоритимуть: "Так у нас велика частина населення тільки навчання проходила, так що давайте амністію всім!", – поділився своєю думкою один з жителів Донецька.
Нагадаємо, у Волновасі Донецької області на залізничному вокзалі поліція затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої "ДНР", проти нього порушено кримінальну справу.
У Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.
Українська сторона, за підсумками зустрічі у Мінську гуманітарної групи 12 квітня, провела нараду щодо врегулювання питання обміну заручниками з окупованого Донбасу.
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