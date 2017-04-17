Терористи закликають мирних жителів окупованого Донбасу на "військові збори"

Чоловіків викликають на тренувальну базу для призовників, селять в казарми, годують і тренують

На окупованій частині Донецької області чоловіків, які працюють в бюджетній сфері, через керівників підприємств закликають на "навчальні військові збори" на 21 день.

Про це повідомили мешканці окупованого Донецька, яких на роботі поінформували директори їхніх бюджетних організацій, пише "Укрінформ".

"Відбулись військові збори "ДНР" і ось вже кілька людей закликають на навчальні збори. Поки все в телефонному режимі і тільки через керівника-директора, ніяких письмових повідомлень ще не було. Подзвонили начальству однієї з установ і сказали повідомити чоловіків, щоб були готові", – розповіли очевидці.

За їх словами, чоловіків викликають на тренувальну базу для призовників, "бюджетників забирають на 21 день, селять в казарми, годують і тренують".

"Люди в шоці. Звичайно ж, ніхто з таких призовників не піде добровільно на фронт, але факт залишається фактом – мирних людей вирішили заплямувати, а після грати цим на переговорах. Будуть вимоги "Амністія для всіх й одразу!". Говоритимуть: "Так у нас велика частина населення тільки навчання проходила, так що давайте амністію всім!", – поділився своєю думкою один з жителів Донецька.

Нагадаємо, у Волновасі Донецької області на залізничному вокзалі поліція затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої "ДНР", проти нього порушено кримінальну справу.

У Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.

Українська сторона, за підсумками зустрічі у Мінську гуманітарної групи 12 квітня, провела нараду щодо врегулювання питання обміну заручниками з окупованого Донбасу.