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Терористи заявляють, що вбили 11 осіб під час нападу на конвой НАТО

За даними військових США - лише одна особа
Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" заявили, що внаслідок нападу їхнього смертника на патруль НАТО загинули 11 американців.
Терористи заявляють, що вбили 11 осіб під час нападу на конвой НАТО Фото: reuters.com

Речник "Талібану" Забіхуллах Муджахід повідомив агентству у коментарі, що смертник з північної провінції Тахар напав на патруль біля Карабаху, за 30 кілометрів на північ від Кабула, приблизно о 8 годині вечора у четвер, 3 серпня.

Муджахід стверджує, що 11 американців було вбито, однак військовий офіцер США Білл Салвін заявив, що внаслідок нападу одна людина загинула, ще 6 отримали поранення, включаючи афганського перекладача. Про це повідомляє The Associated Press.

Агентство зазначає, що суперечливі цифри щодо кількості загиблих наразі неможливо пояснити, однак таліби регулярно перебільшують про свої "досягнення" у заявах.

Нагадаємо, 2 серпня на півдні Афганістану терорист-смертник врізався на машині, начиненій вибухівкою, у конвой сил НАТО.

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04 08 2017 14:19
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