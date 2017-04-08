Терористи заявляють, що вбили 11 осіб під час нападу на конвой НАТО

За даними військових США - лише одна особа

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" заявили, що внаслідок нападу їхнього смертника на патруль НАТО загинули 11 американців.

Речник "Талібану" Забіхуллах Муджахід повідомив агентству у коментарі, що смертник з північної провінції Тахар напав на патруль біля Карабаху, за 30 кілометрів на північ від Кабула, приблизно о 8 годині вечора у четвер, 3 серпня.

Муджахід стверджує, що 11 американців було вбито, однак військовий офіцер США Білл Салвін заявив, що внаслідок нападу одна людина загинула, ще 6 отримали поранення, включаючи афганського перекладача. Про це повідомляє The Associated Press.

Агентство зазначає, що суперечливі цифри щодо кількості загиблих наразі неможливо пояснити, однак таліби регулярно перебільшують про свої "досягнення" у заявах.

Нагадаємо, 2 серпня на півдні Афганістану терорист-смертник врізався на машині, начиненій вибухівкою, у конвой сил НАТО.