Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Терористи здійснили 54 обстріли, поранено 5 бійців ЗСУ

Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи "режиму тиші" не дотримуються, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.
Терористи здійснили 54 обстріли, поранено 5 бійців ЗСУ Фото: Сергій Сільченко

Найбільше обстрілів відбулось поблизу Маріуполя. Тут з мінометів калібру 82 мм, ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Позиції під Мар’їнкою бойовики обстрілювали з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривали вогонь з кулеметів. З озброєння БМП противник гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Крім того під Мар’їнкою відбулось бойове зіткнення з ДРГ противника. Сталось це, коли група бойовиків намагалась наблизитись до позицій ЗСУ. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров'ю підлеглих, прийняв рішення на застосування зброї після чого противник відійшов.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів – по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Невельського. З великокаліберних кулеметів терористи відкривали вогонь у бік сил АТО під Кам’янкою, Опитним, Верхньоторецьким, Шахтою Бутівкою та Пісками. В районах Опитного та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, зафіксовано найменшу кількість обстрілів. Тут  зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах ЗСУ поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік українських позицій в районі населеного пункту Лобачеве.

Нагадаємо, що на Донбасі з початку вівторка, 4 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій сил АТО, у результаті троє українських воїнів отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 06:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.