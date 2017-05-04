Терористи здійснили 54 обстріли, поранено 5 бійців ЗСУ

Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи "режиму тиші" не дотримуються, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

Найбільше обстрілів відбулось поблизу Маріуполя. Тут з мінометів калібру 82 мм, ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Позиції під Мар’їнкою бойовики обстрілювали з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривали вогонь з кулеметів. З озброєння БМП противник гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Крім того під Мар’їнкою відбулось бойове зіткнення з ДРГ противника. Сталось це, коли група бойовиків намагалась наблизитись до позицій ЗСУ. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров'ю підлеглих, прийняв рішення на застосування зброї після чого противник відійшов.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів – по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Невельського. З великокаліберних кулеметів терористи відкривали вогонь у бік сил АТО під Кам’янкою, Опитним, Верхньоторецьким, Шахтою Бутівкою та Пісками. В районах Опитного та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, зафіксовано найменшу кількість обстрілів. Тут зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах ЗСУ поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік українських позицій в районі населеного пункту Лобачеве.

Нагадаємо, що на Донбасі з початку вівторка, 4 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій сил АТО, у результаті троє українських воїнів отримали поранення.