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Терористи здійснили близько 50 обстрілів минулої доби в зоні АТО

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики стріляли по Новозванівці
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Терористи здійснили близько 50 обстрілів минулої доби в зоні АТО Фото:112.ua

"На Маріупольському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Водяному, Талаківці, Павлополю, Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики стріляли по Новозванівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Станиці Луганській, Новозванівці, Кіндращівці Новій, урочищу Червоне Гнилище і Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї сепаратисти били по Троїцькому, Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Південному, Верхньоторецьку і Опитному.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.

Відзначимо, що вчора у Донецькій області проросійські бойовики атакували групу рибалок, в результаті чого постраждали десять осіб.

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31 12 2016 10:41
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