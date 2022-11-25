ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник міністра закордонних справ рф Олег Сиромолотов визначив ухвалену Європарламентом резолюцію, яка визнала росію державою-спонсором тероризму, «протизаконним актом», на який росія не буде відповідати такими діями проти країн, визначених як ворожі.
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Терористичний режим росії назвав Резолюцію Європарламенту незаконною
фото з відкритих джерел
Заступник міністра закордонних справ рф Олег Сиромолотов визначив ухвалену Європарламентом резолюцію, яка визнала росію державою-спонсором тероризму, «протизаконним актом», на який росія не буде відповідати такими діями проти країн, визначених як ворожі.
"Було б помилкою йти за кимось у незаконному підході, ми не будемо діяти подібно до тих, хто порушує міжнародне право", - сказав Сиромолотов, цитує Інтерфакс Sky News
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25 11 2022 19:55 МЕДІА
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