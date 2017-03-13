Території "ДНР" та "ЛНР" не повинні вважатись окупованими, - ЄС
Тимчасово окуповані території "ДНР" та "ДНР" не мають підпадати під пряму зону відповідальності Російської Федерації, адже вони належать Україні, - повідомив керівник представництва ЄС в Україні Х’ю Мінгареллі в інтерв’ю РБК.
"Окремі райони Донецької і Луганської областей зараз не знаходяться під контролем українського уряду, але вони не повинні вважатися окупованими і такими, які потрапляють в зону відповідальності Російської Федерації. Це неправильний підхід. Вирішення цієї проблеми може бути знайдено тільки шляхом повного виконання Мінських угод", - повідомив він.
Зазначимо, у період з 6 по 12 березня в зоні АТО були вбиті 16 російських військовослужбовців.
Нагадаємо, рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.
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