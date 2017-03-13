Території "ДНР" та "ЛНР" не повинні вважатись окупованими, - ЄС

У Європейському Союзі вважають, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не мають вважатись окупованими.

Тимчасово окуповані території "ДНР" та "ДНР" не мають підпадати під пряму зону відповідальності Російської Федерації, адже вони належать Україні, - повідомив керівник представництва ЄС в Україні Х’ю Мінгареллі в інтерв’ю РБК.

"Окремі райони Донецької і Луганської областей зараз не знаходяться під контролем українського уряду, але вони не повинні вважатися окупованими і такими, які потрапляють в зону відповідальності Російської Федерації. Це неправильний підхід. Вирішення цієї проблеми може бути знайдено тільки шляхом повного виконання Мінських угод", - повідомив він.

Зазначимо, у період з 6 по 12 березня в зоні АТО були вбиті 16 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.