Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Території "ДНР" та "ЛНР" не повинні вважатись окупованими, - ЄС

Адже вони належать Україні
У Європейському Союзі вважають, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не мають вважатись окупованими.
Території "ДНР" та "ЛНР" не повинні вважатись окупованими, - ЄС Фото: e-news.su

Тимчасово окуповані території "ДНР" та "ДНР" не мають підпадати під пряму зону відповідальності Російської Федерації, адже вони належать Україні, - повідомив керівник представництва ЄС в Україні Х’ю Мінгареллі в інтерв’ю РБК.

"Окремі райони Донецької і Луганської областей зараз не знаходяться під контролем українського уряду, але вони не повинні вважатися окупованими і такими, які потрапляють в зону відповідальності Російської Федерації. Це неправильний підхід. Вирішення цієї проблеми може бути знайдено тільки шляхом повного виконання Мінських угод", - повідомив він.

Зазначимо, у період з 6 по 12 березня в зоні АТО були вбиті 16 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.