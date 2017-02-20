"Територією не торгуємо, фейки не коментуємо", - АП щодо "плану Артеменка"

Єлісєєв додав, що Росія не нехтує ніякими засобами, щоб підірвати ситуацію в Україні зсередини і дискредитувати її як державу, в тому числі вкидаючи в інформаційне простір так звані авантюрні "мирні плани"

"Махрова" авантюра з врегулюванням конфлікту між Росією та Україною шляхом передачі анексованого Криму в оренду РФ - спроба дискредитації.

"Звертаю увагу на заяву президента України про те, що своєю територією ми не торгуємо. Крапка. Сподіваюся, що його (нардепа Андрія Артеменка, - ред.) колеги по Верховній Раді і українське суспільство дадуть адекватну оцінку цій махрової авантюри", - заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю "Українським новинам".

Він також висловив здивування тим резонансом, який викликала інформація американського видання The New York Times про те, що Артеменко передав колишньому раднику президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки і оборони Майкла Флінна проект врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

"Ми - серйозні люди і фейки не коментуємо", - заявив Єлісєєв.

Він додав, що Росія не нехтує ніякими засобами, щоб підірвати ситуацію в Україні зсередини і дискредитувати її як державу, в тому числі вкидаючи в інформаційне простір так звані авантюрні "мирні плани".

Сьогодні після обіду фракція РПЛ виключила зі свого складу Андрія Артеменка.

Нагадаємо, Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.

Сьогодні нардеп розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".