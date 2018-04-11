БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ компанії Tesla Inc заявили, що прагнуть зменшити вплив митного протистояння, тому розпочнуть виробництво автомобілів у Китаї для потреб місцевого ринку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla будуватиме заводи в Китаї, щоб уникнути наслідків митної війни
Продажі двох моделей потерпають через нещодавнє запровадження мит
Фото: Bloomberg
"У Китаї ми плануємо почати виробництво приблизно 3 тисяч автомобілів Model 3 на тиждень для потреб місцевого ринку", - йдеться у звіті, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що продажі моделі Model S та моделі X в Китаї потерпають через нещодавнє запровадження мит китайським урядом на автомобілі, виготовлені в США.
КНР вирішила вжити заходів у відповідь на "митну війну", розпочату президентом США Дональдом Трампом, та підвищила митні тарифи на американські товари на 60 мільярдів доларів.
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