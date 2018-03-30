Tesla відкличе 123 тисячі машин для заміни болтів

Американська компанія Tesla добровільно відкликає седани Model S, випущені до квітня 2016 року, аби замінити болти гідропідсилювача.

У компанії наголосили, що відкликання машин не пов’язане з пошкодженнями чи помилками. Навпаки це попереджувальний захід, адже болти можуть зазнати корозії через контакт з дорожньої сіллю під час низької температури повітря, - повідомляє Reuters.

Загалом Tesla відкличе 123 тисячі машин — саме така кількість седанів містить болти, які компанії поставила німецька компанія Bosch.

Процедура заміни деталі, згідно із заявою компанії, має тривати не більше години.

Раніше, виробник електромобілів Tesla повідомив про найбільші у своїй історії квартальні збитки і зазначив, що "виніс багато уроків" з планів виробництва "бюджетного" електромобіля Model 3.