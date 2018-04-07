Tesla не проводитиме тест на безпеку для прискорення виробництва електрокарів

Компанія Tesla відмовилася від проведення одного з тестів на безпеку своїх електрокарів для прискорення виробництва машин.

На думку засновника Tesla Ілона Маска, тест для перевірки гальм автомобіля був надлишковим, тому компанія прийняла рішення відмовитися від нього. Після цього повідомлення акції Tesla впали на 6%, пише Business Insider.

Відзначається, що процес тестування гальмівного валу вважається дуже важливим в індустрії, тому не ясно, чому компанія вирішила відмовитися саме від нього, а також чому це рішення було прийнято саме зараз, а не раніше.

Нагадаємо, що американська компанія Tesla 3 травня опублікувала звіт про підсумки першого фінансового кварталу 2018 року. Згідно з документом, збитки компанії склали майже 710 млн доларів.