БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія Tesla відмовилася від проведення одного з тестів на безпеку своїх електрокарів для прискорення виробництва машин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla не проводитиме тест на безпеку для прискорення виробництва електрокарів
Після цього повідомлення акції Tesla впали на 6%
Фото: reuters.com
На думку засновника Tesla Ілона Маска, тест для перевірки гальм автомобіля був надлишковим, тому компанія прийняла рішення відмовитися від нього. Після цього повідомлення акції Tesla впали на 6%, пише Business Insider.
Відзначається, що процес тестування гальмівного валу вважається дуже важливим в індустрії, тому не ясно, чому компанія вирішила відмовитися саме від нього, а також чому це рішення було прийнято саме зараз, а не раніше.
Нагадаємо, що американська компанія Tesla 3 травня опублікувала звіт про підсумки першого фінансового кварталу 2018 року. Згідно з документом, збитки компанії склали майже 710 млн доларів.
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