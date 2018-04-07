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Tesla не проводитиме тест на безпеку для прискорення виробництва електрокарів

Після цього повідомлення акції Tesla впали на 6%
Компанія Tesla відмовилася від проведення одного з тестів на безпеку своїх електрокарів для прискорення виробництва машин.
Tesla не проводитиме тест на безпеку для прискорення виробництва електрокарів Фото: reuters.com

На думку засновника Tesla Ілона Маска, тест для перевірки гальм автомобіля був надлишковим, тому компанія прийняла рішення відмовитися від нього. Після цього повідомлення акції Tesla впали на 6%, пише Business Insider.

Відзначається, що процес тестування гальмівного валу вважається дуже важливим в індустрії, тому не ясно, чому компанія вирішила відмовитися саме від нього, а також чому це рішення було прийнято саме зараз, а не раніше.

Нагадаємо, що американська компанія Tesla 3 травня опублікувала звіт про підсумки першого фінансового кварталу 2018 року. Згідно з документом, збитки компанії склали майже 710 млн доларів.

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04 07 2018 18:38
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