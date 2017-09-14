Tesla протестує безпілотну вантажівку 26 жовтня, - Маск

Очікується, що вантажівка може проїхати до 480 км без додаткової підзарядки

Компанія Tesla презентує безпілотну вантажівку, а також проведе її тестовий заїзд 26 жовтня в Хоторні, штат Каліфорнія.

"Варто побачити цього звіра особисто. Це не реально", - написав засновник компанії Ілон Маск у своєму Twitter.

Офіційно компанія не розголошує інформацію про можливу вартість, вантажопідйомність і про максимальну відстань, яку може подолати безпілотний автомобіль. Однак Reuters заявляє, що вантажівка Tesla може проїхати до 480 км без додаткової підзарядки.

Як повідомляв iPress.ua, влада Об'єднаних Арабських Емірат підготувала перелік правил і вимог, які зачіпають пересування по дорогах країни безпілотних транспортних засобів.