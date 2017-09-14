ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Tesla презентує безпілотну вантажівку, а також проведе її тестовий заїзд 26 жовтня в Хоторні, штат Каліфорнія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla протестує безпілотну вантажівку 26 жовтня, - Маск
Очікується, що вантажівка може проїхати до 480 км без додаткової підзарядки
Фото: EPA/UPG
"Варто побачити цього звіра особисто. Це не реально", - написав засновник компанії Ілон Маск у своєму Twitter.
Офіційно компанія не розголошує інформацію про можливу вартість, вантажопідйомність і про максимальну відстань, яку може подолати безпілотний автомобіль. Однак Reuters заявляє, що вантажівка Tesla може проїхати до 480 км без додаткової підзарядки.
Як повідомляв iPress.ua, влада Об'єднаних Арабських Емірат підготувала перелік правил і вимог, які зачіпають пересування по дорогах країни безпілотних транспортних засобів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 09 2017 12:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує