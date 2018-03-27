Тесть без доходів орендує для Антона Геращенка квартиру на 200 кв. м. на Печерську, - ВІДЕО
"Це наше спільне з тестем рішення, нас це влаштовує", - прокоментував програмі ситуацію нардеп.
При цьому, журналісти виявили, що Олексій Шамбур постійно проживає в Полтаві.
Олексій Шамбур близько 10-ти років не отримував доходу, а з 16 року встиг заробити близько 270 тис грн. Водночас його витрати на оренду квартири, в якій він не живе перевищують півтора мільйона гривень. Окрім того ще близько мільйона Шамбур у тому ж 16 році виклав за позашляховик Santa Fe, яким користується Геращенко, йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової "Тесть печерського рівня" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Сам народний депутат в коментарі програмі зазначив, що тесть оплачує квартиру з накопичень, однак яким чином зароблених, сказати не зміг.
На поверсі, на якому мешкає нардеп під час здачі будинку була одна квартира, пізніше "розбита" на дві - 190 кв.м. і 70 кв.м. Зазначимо, що доступ на поверх повністю перекритий: вихід на сходи зачинений, а обидва ліфти не піднімаються на цей поверх без використання спецключа, що є не надто типовим для орендованого житла.
Власником обох квартир записаний 62-річний Олександр Даниленко. Який, маючи житло на Печерську, живе на околиці найвіддаленішого житлового масиву Києва - Троєщині. Зазначимо, що Даниленко лише "з другої спроби" згадав, що Геращенко винаймає в нього житло.
Під час підготовки матеріалу, власником сусідньої з Геращенко квартири замість Даниленка став адвокат Сергій Нижний, який у 2016-му році працював з помічницею нардепа. Однак юрист зв”язок спростовує: "Всі знають нардепа Антона Геращенка, багато моїх колег могли представляти його інтереси. Сам же я цього ніколи не робив".
Нагадаємо, що Антон Геращенко задекларував за 2016 рік 143 217 грн доходу і купівлю карабіна Colt за 87 тис. грн.Основну суму доходу Геращенка становила депутатська зарплата. Готівкою разом з дружиною він задекларував 440 тис. грн і 40 тис. дол. Також він володіє половиною квартири у Харкові площею 77,2 кв. м, користується квартирою дружини в Києві (42,3 кв. м) і ще однією квартирою (189 кв. м) в Києві разом зі своїм тестем.
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