Тесть Насірова привласнив на тендерах більше 3 млрд грн без субпідрядів
Відповідні дані оприлюднено у "Віснику державних закупівель" та "Прозорро", інформують "Наші гроші".
Ці фірми належать Олександру Глімбовському, тестю Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.
Останнім виграним тендером зараз є розробка документації на реконструкцію аеродрому "Вінниця" за 0,95 млн грн.
Відомо, що підряд 2015 року вартістю 389,98 млн грн. на будівництво нового корпусу лікарні "Охматдит" група "Альтіс" фактично не виконувала, освоївши роботи лише на 10 млн грн. Відтак загальний тендерний здобуток групи становить близько 3 млрд грн.
Це був найбільший підряд Глімбовського за часів Насірова. Менші суми "Альтіс" отримує від "Київводоканалу". Там 52,92 млн грн. компанія отримала завдяки тому, що водоканал викинув з торгів сім інших фірм з цінами меншими на 5-18%.
Разом з тим відомо, що компанії з групи "Альтіс" виступають субпідрядниками у інших фірм, які отримують значні державні замовлення.
Найбільші підряди безпосередньо "Альтіс" вигравав за часів Януковича.
На будівництво львівського аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012 корпорація отримала підряди на 1,19 млрд грн.
Ще 0,89 млрд грн. "Альтіс" отримав на будівництво транспортних розв’язок та Поштової площі.
Розбудова терміналів аеропорту "Бориспіль" разом з будівництвом зали для VIP-клієнтів Державного управління справами коштувало 0,45 млрд грн.
Державні підряди Корпорації "Альтіс-Холдинг" і ТОВ "Альтіс-Спецбуд"
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Нагадаємо, Роман Насіров наразі затриманий по "газовій справі Онищенка". Суд встановив йому заставу у розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського. При цьому прокурори вимагають, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме стільки за підрахунками НАБУ завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.
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